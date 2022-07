Zu Fuß ans Meer - Von Villach nach Triest

Ein typisches Bergdorf im Socatal.

Quelle: ORF/ORF-Landesstudio Kärnten.

Die abwechslungsreiche Wanderroute entlang der Bahnlinie ist ein Weg durch drei Nationen und sehr unterschiedliche Landschaftsformen.

In Kärnten kommt man von Villach aus vorbei am Faakersee ins Rosental und über die Karawanken nach Slowenien.

Von Bled führt der Weg über Wochein, das Socatal (so heißt der Tagliamento in Slowenien) in die slowenische Toskana des Görzer Hügellandes und durch die faszinierende Karstlandschaft mit den archaischen Steinhäusern, bis man schließlich hoch über Triest (Bild oben) Italien erreicht und den ersten Blick aufs Meer genießen kann.



In dieser Dokumentation folgen Redakteur Werner Freudenberger und Kameramann Heribert Senegacnik den Spuren der Wanderer. Sie zeigen die gediegene Baukunst der Konstrukteure dieser Eisenbahn, berichten von interessanten Orten und Städten links und rechts des Weges und erinnern an die wechselvolle Geschichte des heiß umkämpften Landstrichs an der Grenze zwischen Italien und Slowenien.