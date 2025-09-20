Dokumentation
Wo Brandenburg am schönsten ist: Der Süden
Brandenburg hat 15 besonders geschützte Naturparadiese, die in Europa einzigartig sind. Manche sind von Berlin nur wenige S-Bahn-Stationen entfernt.
- 20.09.2025
- 16:45 - 17:30 Uhr
Es ist die Welt der Auerhähne, Otter und Wölfe. Spannend sind aber auch die Menschen, die in diesen einzigartigen Landschaften leben, sie pflegen und Besuchern zugänglich machen.
Mal im Kanu in einer Mondscheinnacht, mal zu Fuß auf der Suche nach seltenen Singvögeln bei Sonnenaufgang: Berliner und Brandenburger können Ausflüge in eine erstaunliche Wildnis unternehmen – direkt vor der Haustür!
Zu entdecken sind Highlights wie das dschungelartige Auenland im „Nationalpark Unteres Odertal“, die glasklaren Seen im „Naturpark Stechlin-Ruppiner Land“ und der verwunschene Wasserwald im „Biosphärenreservat Spreewald“. Aber auch Landschaften, die fast noch ein Geheimtipp sind wie das Dorchetal im „Naturpark Schlaubetal“ und die riesige Wanderdüne im „Naturpark Nuthe-Nieplitz“.
Und wer hätte gedacht, dass direkt an der Grenze zur Millionenmetropole Berlin die seltenen Fischotter auf den ehemaligen Rieselfeldern der Großstadt zu Hause und manchmal sogar zu beobachten sind?
Der Film bringt die außerordentliche Vielfalt der brandenburgischen Landschaften zum Leuchten, reflektiert aber auch die Bedrohungen in Zeiten des Klimawandels und des Artensterbens. Wiederkehrende Trockenheit macht vielen empfindlichen Lebensräumen zu schaffen. Umweltschützer warnen aber auch vor zunehmenden Flutkatastrophen an Elbe und Oder. Wie ist das Erleben der Naturparadiese im Norden Brandenburgs mit ihrem Schutz zu vereinbaren?