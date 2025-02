Von Wellen und Wonnen - Wellnessoase Burgenland

Sauna in Bad Tatzmannsdorf.

Quelle: ORF/Landesstudio Burgenland.

In Lutzmannsburg besuchen sie den Babyschwimmkurs und testen die längste Wasserrutsche Mitteleuropas. In Bad Tatzmannsdorf treffen sie eine begeisterte Saunagruppe, die dort eine reiche Auswahl an Saunamöglichkeiten vorfindet.



In Stegersbach werden sie in die Geheimnisse der Unterwassermassage eingeweiht. Und in Minihof-Liebau treffen sie zwei junge Weinbauern, die nach der anstrengenden Lese Wellness und Entspannung bei Yoga und Radfahren suchen.



Gestaltung: Peter Nagy