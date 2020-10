Dokumentation

Von Tausendfüßlern, Elefanten und Löwenbabys - Shongololo-Express

"Shongololo", also "Tausendfüßler", nannten die Eingeborenen im südlichen Afrika die ersten Züge, die sie erblickten. Die Schienensafari mit dem Shongololo-Express führt 2650 Kilometer durch das südliche Afrika. Erstes Ziel des Bahnabenteuers ist der Chobe-Nationalpark in Botswana, wo man Elefanten beobachten kann. Danach steht ein Abstecher zu den Victoriafällen auf dem Programm. Hier in Simbabwe beginnt die Fahrt im Hotelzug durch ein armes, aber hochinteressantes Land. In Somabhula, einem wichtigen Bahnknoten, endet der erste Teil des Schienenabenteuers. Laut Reiseprogramm befindet sich der Ort "in der Mitte von Nirgendwo".

Produktionsland und -jahr:

Datum: 01.11.2020