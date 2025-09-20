Hauptnavigation

Vom Jadebusen ins Ammerland

Knutschkugel wird der hölzerne Minicamper genannt, mit dem Anne Willmes in Niedersachsen unterwegs ist. Sie startet in Dangast am Jadebusen, wo Kurpark und Campingplatz direkt am Meer liegen. Dann geht es 30 Kilometer Richtung Süden ins Ammerland, das berühmt ist für seine Rhododendrenzucht und für die große Anzahl an Baumschulen. Abends findet Anne Willmes immer ein Plätzchen für ihren Campinganhänger. Sie entdeckt einen Bauernhof mit einem Feld voller Erdbeeren zum Selbstpflücken und einen tierisch verrückten Freizeitpark.

20.09.2025
15:30 - 16:00 Uhr

