Venedig, da will ich hin!

Venedig ist in vielerlei Hinsicht einzigartig: Die Lage in der Lagune, die hohe Dichte an historischen Bauten und nicht zuletzt die Schönheit der Stadt suchen ihresgleichen. Vor allem im Winter, wenn sich die Touristenströme in Grenzen halten, offenbart Venedig seine wahre Schönheit. Moderator Michael Friemel erkundet die Stadt mit einem Kajak und zeigt, wie man bei einem Besuch in Venedig Geld sparen kann. Außerdem lässt er sich schon mal passend für den nächsten Karneval einkleiden und schaut beim Bau der großen und kleinen Gondeln zu.

Datum: 11.01.2021