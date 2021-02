Dokumentation

Usbekistan - Auf der Seidenstraße unterwegs

Das zentralasiatische Land Usbekistan grenzt im Norden an Kasachstan und im Süden an Afghanistan. Der Film führt von Samarkand über Boysun, Termez und Shahrisabz in die Hauptstadt Taschkent. Dann geht es weiter von Buchara nach Chiwa entlang der alten Handelsroute. Jahrhundertelang boten diese märchenhaften Städte den Handelskarawanen auf der Seidenstraße die nötige Infrastruktur. Waren wurden dort umgeschlagen, Menschen und Tiere beherbergt.

Datum: 09.02.2021