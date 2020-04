unterwegs - Argentinien, der Süden

Ihre Reise beginnt in Ushuaia, der Hauptstadt der Provinz Feuerland. Das Wetter in Patagonien ist unberechenbar. So wird Andrea auf der Reise zum "Matterhorn Argentiniens", dem 3406 Meter hohen Monte Fitz Roy, von Wind und Wetter ausgebremst. Der grösste Touristenmagnet Patagoniens ist der Gletscher Perito Moreno. Andrea erlebt Eisabbrüche und erkundet eine Gletscherspalte.