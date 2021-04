Unterwegs auf alten Bahntrassen - Raderlebnis in Niederösterreich

Der Ybbstal-Radweg auf der Trasse einer ehemaligen Schmalspurbahn zwischen Waidhofen an der Ybbs und Lunz am See bietet spektakuläre Naturerlebnisse - etwa beim "Ofenloch", einer imposanten Schlucht mit malerischen Rundbogenbrücken nahe Opponitz. Badeplätze am Fluss locken mit einem erfrischenden Bad und die Endstation am Lunzer See lädt zu einer Bootsfahrt ein.



Die Bahnhöfe wurden zu Labstationen, frühere Haltepunkte zu Unterständen umgebaut. Hier finden die Radfahrer auch die Fahrpläne für den regelmäßig verkehrenden Radtramper-Bus entlang der Strecke.