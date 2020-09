Über Stock und Stein: Von Appenzell an den Walensee (1/3)

Im ersten Teil der dreiteiligen Reihe starten Nik und Jabba in Appenzell und gelangen über das Rheintal an den Walensee. In Grabs führt ihnen Kaminfeger Grässli einen kontrollierten Kaminbrand vor und erklärt, weshalb der Schornsteinfeger als Glücksbringer gilt. Und vom "Tatort"-Kommissar Stefan Gubser erfährt Nik, weshalb jener einmal am Berg scheiterte.