Dokumentation

Über Österreich - Die zweite Erkundung - Der Westen (2/4)

In der zweiten Folge geht es in den Westen Österreichs. Die Alpen mit ihren Gipfeln, Gletschern und Klammen scheinen noch manch geheimen Winkel zu wahren, der sich erst in der Vogelperspektive offenbart.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 22.07.2021