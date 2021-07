Über Österreich - Die vierte Erkundung - Der Westen

Kaum ein Ort, der ihm fremd wäre und wo ihn nicht der eine oder andere Weg einmal hergebracht hätte. Für diese Produktion setzt sich der Altbundespräsident in den Helikopter und fliegt zu jenen Orten, mit denen ihn am meisten verbindet. Eine sehr persönliche Reise, in der sich seine ganze Lebenserfahrung spiegelt.