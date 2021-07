Dokumentation

Über Österreich - Die vierte Erkundung - Der Osten

In der zweiten Folge geht es in den Osten. Filmemacher Georg Riha zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern besonders eindrucksvolle Orte in Wien, Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland.

Datum: 15.08.2021