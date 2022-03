Dokumentation

Traumziel Mongolei

Fast jeder, der in die Mongolei reist, kommt in Ulan-Bator an. Auch das Filmteam taucht ein in das hektische Leben der Hauptstadt, in der alte Traditionen auf modernes Großstadtleben prallen. Das Filmteam besucht außerdem ein Jurten-Camp, das von einer Nomaden-Kooperative betrieben wird. Auf dem Land leben die Nomaden wie schon seit Jahrhunderten. Sie ziehen mit ihren Tierherden im Rhythmus der Jahreszeiten vom Sommer- ins Winterlager und wieder zurück.

Datum: 23.02.2022