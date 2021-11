Dokumentation

Traumziel Kambodscha

Wolkenverhangene Berge, das riesige Überflutungsgebiet des Tonle-Sap-Sees am Ende der Regenzeit, feine Sandstrände am Golf von Thailand - allein die Natur macht Kambodscha zum Reisetraum. Wer seinen Besuch in dem südostasiatischen Land nicht nur auf die berühmten Tempelanlagen von Angkor Wat beschränkt, erlebt ein Land, das sich rasant entwickelt.

Datum: 10.11.2021