Tourismus in Corona-Zeiten: Plan B für den Titlis

Corona traf diejenigen Tourismus-Unternehmen am härtesten, die sich dem internationalen Massentourismus verschrieben haben – zum Beispiel die Titlis-Bahnen. Mit Gruppenreisenden aus Asien machte das Unternehmen in den letzten Jahren immer höhere Gewinne. Im März 2020 bricht dieses ganze Geschäft komplett weg. Was heißt dieser Ausfall für das Unternehmen, für das Dorf Engelberg? Sehr viele Jobs im Ort hängen derzeit direkt oder indirekt an der Gondelbahn auf den Titlis-Gipfel. Wir sind «too big to fail» sagt der CEO des Unternehmens. Ist dem so? Gibt es Alternativen?