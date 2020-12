Dokumentation

Tamina in der Toskana

Heiße Quellen, sanfte Hügel mit Olivenhainen und Dörfer aus gelbem Tuffstein prägen die südliche Toskana. In dieser Kulturlandschaft ist Tamina Kallert zwischen Siena und Grosseto unterwegs. Sie taucht ein in die geheimnisvolle Welt der Etrusker, der "Tusci", die der Toskana ihren Namen gaben. Sie erkundet die "Serengeti der Toskana", besucht schöne Heilbäder, bummelt durch das Renaissance-Städtchen Pienza und genießt Musik und Wein in Montepulciano.

Datum: 19.12.2020