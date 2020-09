Taggenbrunn - Von der Ruine zum Juwel

Heuriger innen, nach der Renovierung.

Quelle: ORF/ORF- Kärnten.

Die Familie Riedl führt durch die neu errichteten Gebäude - den Getreidespeicher, der für Hochzeiten genützt wird sowie das "Verkosthaus", das heute als Restaurant für die vielen Burgbesucher dient. Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt von André Heller, Österreichs wohl bekanntester Mulitmedia- und Aktionskünstler. Er hat die Zeitgöttin - mitten in den Weingärten - geschaffen - sowie direkt in der Burg die "Zeitkuppel". Auch Ex-Staatsopern-Direktor Ioan Holender ist zu Gast, er beschäftigt sich mit der Nutzung des neu geschaffenen Konzertsaales - mitten in der renovierten Burg Taggenbrunn.