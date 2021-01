Dokumentation

Südamerika extrem - Mit dem Motorrad durch Peru, Bolivien und Chile

Es ist eine Reise der Extreme, die Thomas Aders durch Südamerika führt, über 8000 Kilometer von Peru über Bolivien bis nach Chile. Und das mit dem Motorrad. Mal auf Meereshöhe am Pazifik, mal auf über 5000 Metern. Mal sind die Wege lebensgefährlich wie auf dem Todesweg in Bolivien, mal nur fürchterlich wie an der Grenze zu Chile. Mal staubtrocken wie in der Atacama-Wüste, mal triefend feucht wie im eiskalten Andenregen.

Datum: 01.02.2021