Seenland Österreich - Neusiedler See und Seewinkel

Der Schilfgürtel des Neusiedlersees ist vielerorts undurchdringlich.

Quelle: ORF/WEGA-Film

Soweit das Auge reicht, dehnen sich Schilf- und Wasserflächen aus. Von den Hängen des Leithagebirges, den Klippen eines urzeitlichen Meers, erstreckt sich der größte See Österreichs bis in die Weite der Puszta.



Trotz der geringen Tiefe ist Neusiedler See, das "Meer der Wiener", bei Seglern und Surfern beliebt. Selbst fortgeschrittene Segler fühlen sich herausgefordert, wenn die Stürme unberechenbar werden. Die Niederschläge sind selten. Die Sonnenstunden sind zahlreich und die Verdunstung tut das ihre. Der Wind bläst hier so gewaltig wie nirgendwo sonst in Österreich.