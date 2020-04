Dokumentation

Seen-Sucht nach heiler Welt - Die Kärntner Seen

Almrausch über dem Millstätter See, Campingurlaub am Faaker See, Bootspartie auf dem Wörthersee: Autor Gert Anhalt besucht die Seen Kärntens.

Produktionsland und -jahr: Österreich 2019

Datum: 01.04.2020