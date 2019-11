Dokumentation

Seen auf dem Dach der Welt (2/5): Der Yssykköl in Kirgistan

Einer der höchsten Seen der Welt ist der Yssykköl in Kirgistan. Der See, der fast 700 Meter tief und 200 Kilometer lang ist und nie zufriert, wird auch "das Meer der Kirgisen" genannt.

Datum: 26.11.2019