Dokumentation

Die schönsten Orte an der Ringbahn

"Ring" nennen die Berliner liebevoll die Ringbahn. Einheimische sagen: "Wer Ring fährt, entdeckt das wahre Berlin." An den 27 Stationen der Ringbahn lässt sich tatsächlich viel entdecken. Am S-Bahnhof Wedding eine kleine Familienbäckerei, an der Jungfernheide ein richtiges Stoffparadies und am Hohenzollerndamm ein außergewöhnliches Musikzimmer. In der Dokumentation erzählen bekannte Berliner von ihren schönsten Erlebnissen mit dem und am Ring.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 02.10.2023