Hier in Thazi beginnt der Aufstieg nach Shwenyaung in der Nähe des berühmten Inle-Sees. Bei einer Bootsfahrt auf diesem touristischen Highlight kann man Einbeinfischer bei ihrer Arbeit beobachten. Auf der Hauptstrecke erreichen die Zuschauer Mandalay, zweitgrößte Stadt Myanmars und letzte Hauptstadt des burmesischen Königreiches. Hier kann man Goldklopfer bei ihrer ehrenwerten Arbeit beobachten und anschließend den Sonnenuntergang am Ayerwady-Fluss genießen. Am nächsten Tag um 4.00 Uhr morgens beginnt für viele Touristen der Höhepunkt: Der Zug verlässt den Bahnhof Richtung Hsipaw im nördlichen Shan-Staat.