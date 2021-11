Dokumentation

An der Sandalgarve in Portugal - Blaue Züge, blaues Meer

Am Bahnhof von Vila Real de Santo António in der südöstlichsten Ecke Portugals beginnt die Zugreise durch den Osten der Algarve in die Provinzhauptstadt Faro. Auf halber Strecke führt ein Abstecher mit der ehemaligen Thunfisch-Transportbahn zum Strand Praia do Barril. Der Osten der Algarve ist geprägt durch Sonne, Sand und Salz. Die Einheimischen nutzen, was sie haben. Castro Marim ist bekannt für vorzügliches Meersalz.

Datum: 01.11.2021