Sagenhaft - Rund um den Wörthersee

Er gilt als wärmster See der Alpen: der Wörthersee. Auf jeden Fall aber ist er der größte und berühmteste See Kärntens. Axel Bulthaupt begibt auf eine Reise rund um den Wörthersee. Die windgeschützte und sonnendurchflutete Lage des Wörthersees hat schon die alten Römer begeistert, die dort eine Stadt anlegten. Nach Venedig ist es nur einen Katzensprung, nach Slowenien und Kroatien auch. Der Wörthersee ist weltberühmte Filmkulisse und zog schon immer die Schönen und Reichen an. Viele sind geblieben und bauten ihre Traumvillen direkt an den See.

