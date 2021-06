Dokumentation

Rügen, da will ich hin!

Rügen ist Deutschlands größte Insel. Die Kreidefelsen sind weltbekannt, die Bäderarchitektur in Binz und Sellin erstrahlt seit der Restaurierung nach der Wende im neuen Glanz. Die Schmalspurbahn "Rasender Roland" dreht schon seit über 100 Jahren unter Volldampf ihre Kreise. Neben all diesen Attraktionen ziehen vor allem die langen Sandstrände jedes Jahr über eine Millionen Besucher an. Kerstin Gallmeyer entdeckt Altbekanntes und Neues.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 21.06.2021