Dokumentation

Reisen und Speisen rund ums Mittelmeer

Fremde Länder, andere Kulturen, neue Eindrücke - und Neugier aufs typische Essen: Das gehört beim Reisen zusammen. Die Liebe für ein Land entdeckt man oft erst durch deren Küche. Der Film wirft einen Blick auf die Küchentraditionen verschiedener Orte am Mittelmeer: Avignon und Ansouis in Frankreich, Camogli, Cinque Terre, Gaiole, Pienza und Erice in Italien, Rovinj, Bujea und Livade in Istrien sowie Tochni auf Zypern.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 24.03.2021