Eine Reise durchs Memelland - Litauens Süden

Junge Leute aus der Abschlussklasse des Gymnasiums von Šilutė sind begeisterte Mitglieder des Theaterensembles ihrer Schule und wollen einmal Journalisten werden. Und so berichten sie über Kleines und Großes, Bemerkenswertes und Typisches in ihrer Heimat. Über eine neue litauische Folkloregruppe in Rusnė zum Beispiel. Oder über das Schicksal einer Frau in Klaipeda, eines sogenannten Wolfskindes.