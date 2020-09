Dokumentation

Porto - Eine Stadt erfindet sich neu

Porto ist die fleißige Stadt in Portugals Norden - und inzwischen eine Kultmetropole. In der Hafen- und Handelsstadt an der Mündung des Douro in den Atlantik herrscht Aufbruchsstimmung. Immer mehr junge Portuenser werden angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise kreativ und geben der traditionellen Portwein-Stadt mit ihren originellen Ideen ein neues Gesicht.

Datum: 22.06.2020