Die Nonstalbahn - Im Trenino durchs Trentino

Während sich in Meran und am Gardasee Touristen die Füße platt stehen, findet man im nahen Nonstal, dem Val di Non, eine herrliche Alpenwelt in entsprechender Ruhe. Ganz nachhaltig führt hier seit 110 Jahren eine Schmalspurbahn, die Nonstalbahn, hinauf.

Datum: 01.11.2020