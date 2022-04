Dokumentation

Neuseeland - Sehnsuchtsziel im Südpazifik

Neuseeland - Sehnsuchtsziel vieler Europäer am "schönsten Ende der Welt": Das Image des Inselstaats ist grün, sauber, heil. Ein Klischee, das sich bewahrheitet. In Sichtweite des Auckland Towers liegt das erste landschaftliche Juwel des Landes: die Insel Rangitoto mit ihren Stränden und Höhlen. In den Neuseeländischen Alpen, dem weltweit größten geschützten Himmelsgebiet "International Dark Sky Reserve - Mackenzie Region" in Aoraki, boomt der Astro-Tourismus, denn nur an wenigen Orten der Welt lassen sich so viele Sterne beobachten: 50 Millionen.

Datum: 11.04.2022