Mostviertel - Das Viertel der Verführung

Mostobstwiese im Winter

Quelle: ORF/Zeggl-Film

Mehr als 300.000 Mostobstbäume verführen alljährlich Millionen von Lebewesen zum Verweilen. In ihren Knospen nisten sich Rüsselkäfer ein, in ihre jungen Triebspitzen legen Birnentriebwespen die Eier ab, und ihre Blüten werden von Heeresscharen nektarliebender Insekten besucht. Der Höhepunkt der Invasion setzt im Herbst ein, wenn die überreifen Früchte auch die Bodenbewohner anlocken.



Kein Wunder, dass 80 Prozent der "Mostviertler" Brutvögel in den Streuobstwiesen nisten. Denn zusätzlich zum reichlichen Nahrungsangebot sind die ungeschnittenen, naturbelassenen Mostobstbäume ideale Refugien für Höhlenbrüter. Hier finden vom Grünspecht bis zum seltenen Mittelspecht, vom Gartenbaumläufer bis zum Kleiber und von der Blaumeise bis zum Steinkauz eine Reihe von Vögeln geeignete Brutquartiere. Im Frühsommer ragt aus nahezu jedem Baumloch ein weit aufgesperrter Schnabel und bettelt um Futter.



Die frei in der Landschaft verstreuten Obstwiesen bieten nicht nur vielen gefährdeten Tierarten einen Lebensraum, sie durchbrechen auch landwirtschaftlich intensiv genützte Flächen, verhindern Erosion, dienen als Wasserreservoir und spenden Schatten.