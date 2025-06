Dokumentation

Mit dem Wohnmobil im Herzen der Schweiz

Ferien in der Schweiz gilt als teuer. Doch mit dem Wohnmobil, das man auf den Passstraßen wie dem Flüelapass auch mal "wild" stehen lassen darf, kann ein Schweiz-Urlaub erschwinglich werden. Moderatorin Tamina Kallert startet den Versuch im Südosten der Schweiz: im Engadin, ganz in der Nähe von St. Moritz. Ihre erste Station ist ein Campingplatz in Morteratsch auf 1860 Metern Höhe, mit Blick auf Gletscher und See. Tamina besucht außerdem den ältesten Nationalpark der Alpen, trifft im "Heididorf" auf Besucher aus aller Welt und entpuppt sich als Talent an der Armbrust wie einst Wilhelm Tell. Das Entdecken Schweizerischer Geschichten und Traditionen steht ebenso auf dem Programm wie Wandern durchs autofreie Fextal und ein Spaziergang mit Yaks bei Andermatt. Begeistert ist Tamina Kallert von der spektakulären Landschaft wie dem "Swiss Grand Canyon".

Datum: 16.07.2025