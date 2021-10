Dokumentation

Mit dem R4 durch die Wüste

1000 Autos, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus acht Ländern, ein Ziel: die marokkanische Wüste. Das ist die "4L-Trophy". "4L" nennen die Franzosen ihr Kult-Auto, in Deutschland heißt es R4. Jedes Jahr im Frühjahr startet ein riesiger R4-Tross in Biarritz und macht sich über Spanien durch die marokkanische Wüste auf den Weg nach Marrakesch. An der Rallye dürfen nur Studierende mit ihren Wagen teilnehmen. Dabei geht es nicht um Höchstgeschwindigkeit.

Datum: 06.10.2021