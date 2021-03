Dokumentation

Mit dem Jeep durch Angola

Das noch unerschlossene Angola ist ein Geheimtipp unter harten Off-Road-Fans. Sie kommen mit ihren Jeeps und bezwingen das schwierige Terrain: Wüsten, Urwald und die endlos wirkende Küste. Hier ist Afrika so ursprünglich wie kaum irgendwo sonst. Abends am Lagerfeuer, die Jeeps in einer Wagenburg aufgestellt, hört man die Löwen brüllen.

