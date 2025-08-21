Dokumentation
Mit dem Camper durch die USA
Mit dem Camper durch den Südwesten der USA - Sequoia, Death Valley und Grand Canyon mit Sarazar. Das bedeutet: der größte Baum und der heißeste Ort der Welt und atemberaubende Nationalparks. Aber das sind nur einige Highlights, die Sarazar und seine beiden Freunde auf ihrem Camper-Roadtrip durch den Südwesten der USA besuchen. Sie starten im Sequoia-Nationalpark, bestaunen die über 2000 Jahre alten Mammutbäume und besteigen den Moro Rock.
- 21.08.2025
- 09:50 - 10:20 Uhr
Die Reise führt sie weiter durch das Death Valley, in dem sie Temperaturen von fast 50 Grad messen, in die alte Goldgräberstadt Rhyolite und an den Hoover Dam. Auf den Campingplätzen kommen sie immer wieder ins Gespräch mit anderen Reisenden. Sie wandern auf dem Rim Trail entlang des Grand Canyon, eines der größten Naturwunder der Erde, bewundern den Antelope Canyon und bekommen eine Gänsehaut beim Anblick des Horseshoe Bend.
Schließlich beenden sie ihre Reise im Spielerparadies Las Vegas. Dort wartet eine besondere Herausforderung: ein 250 Meter tiefer freier Fall vom höchsten Gebäude der Stadt, dem Stratosphere Tower.