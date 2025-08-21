Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Reise
  4. Mit dem Camper durch die USA
Drei junge Männer in einem schmalen Canyon.

Dokumentation

Mit dem Camper durch die USA

Mit dem Camper durch den Südwesten der USA - Sequoia, Death Valley und Grand Canyon mit Sarazar. Das bedeutet: der größte Baum und der heißeste Ort der Welt und atemberaubende Nationalparks. Aber das sind nur einige Highlights, die Sarazar und seine beiden Freunde auf ihrem Camper-Roadtrip durch den Südwesten der USA besuchen. Sie starten im Sequoia-Nationalpark, bestaunen die über 2000 Jahre alten Mammutbäume und besteigen den Moro Rock.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.08.2025
09:50 - 10:20 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise

Die Reise führt sie weiter durch das Death Valley, in dem sie Temperaturen von fast 50 Grad messen, in die alte Goldgräberstadt Rhyolite und an den Hoover Dam. Auf den Campingplätzen kommen sie immer wieder ins Gespräch mit anderen Reisenden. Sie wandern auf dem Rim Trail entlang des Grand Canyon, eines der größten Naturwunder der Erde, bewundern den Antelope Canyon und bekommen eine Gänsehaut beim Anblick des Horseshoe Bend.

Schließlich beenden sie ihre Reise im Spielerparadies Las Vegas. Dort wartet eine besondere Herausforderung: ein 250 Meter tiefer freier Fall vom höchsten Gebäude der Stadt, dem Stratosphere Tower.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.