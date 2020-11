mare TV - Malta

Im Nordwesten von Gozo, in Xaghra, findet sich ein echtes Naturwunder. In den 1930er-Jahren wollte der Großvater von Maria Bajadas einen Keller ausheben. Schon nach wenigen Spatenstichen stieß er auf eine riesige Tropfsteinhöhle. Bis heute lebt die Familie von der Attraktion unter dem Haus. Tourismus mit Familienanschluss - nach dem Besuch der Grotte gibt es für jeden Gast einen Kaffee in Marias Küche.