mare TV: Cornwall

Der Golfstrom sorgt für ein äußerst mildes Klima, in dem sogar Palmen und Agaven gedeihen, und fast 500 Küstenkilometer machen die Grafschaft Cornwall so reizvoll. Malerische Fischerdörfer und herrschaftliche Anwesen bieten sich an als perfekte Kulisse für romantische Filme. Doch das wahre Leben an Englands Sonnenküste hat auch seine Herausforderungen.

Datum: 25.05.2021