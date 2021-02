mare TV: Bali

An einem versenkten Tempel sollen sich neue Korallen ansiedeln. Viele Korallenriffe um Bali sind zerstört, denn die Einheimischen verwenden für den Tempelbau ausgerechnet Korallen-Kalk. I Made Mangku Pastika will mit seinem Unterwassertempel der Natur etwas zurückgeben. Götter betet man auf Bali auch in luftiger Höhe an. Die Bewohner des kleinen Dorfes Pejeng lassen alle zwei Wochen riesige Drachen steigen. Bis zu sechs Meter lang und drei Meter breit fliegen sie in Form von Fischen.