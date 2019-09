Giraffenhals-Rüsselkäfer

Quelle: ORF/BBC/Jonathan Linus Fiely

Dichte Nebelwälder grenzen an lichte Dornbuschsavannen, und viele tropische Strände liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zu massiven Bergketten. In all diesen isolierten und manchmal winzig kleinen Lebensräumen haben sich Fauna und Flora den Gestaltungskräften der Natur auf vielfältige Weise angepasst: Auf Madagaskar tummeln sich mehr als 100 Säugetierarten, etwa 250 Vogelarten sorgen für buntes Treiben am Himmel über der Insel, an die 300 Schmetterlingsarten und 100.000 verschiedene Insekten beleben die prallen Regenwälder und trockenen Savannen. Die Fauna Madagaskars wirkt wie ein Experimentierfeld der Evolution: ob groß oder klein, dick oder dünn, flott oder behäbig - so extrem wie die Landschaft, so vielfältig die Tiere.