Lissabon - die Stadt, der Fluss und das Meer

Ob in alten Fabrikgebäuden oder kleinen Seitenstraßen, Biorestaurants, Manufakturen und Coworking-Ateliers haben Konjunktur. Lissabon ist in Bewegung. Und der Atlantik brandet kaum 30 Minuten Bahnfahrt entfernt an die Küste. Lissabon hat Besuchern also einiges zu bieten. Die Stadt war lange Geheimtipp und ist seit ein paar Jahren ein neues Lieblingsziel des Tourismus.