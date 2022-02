Dokumentation

Leuchtendes Land - Indian Summer an Amerikas Ostküste

Leuchtendes Laub der Bäume, sandige Strände, zerklüftete Küste: Im Herbst ist es in Neuengland an Amerikas Ostküste am schönsten. Dann ist "Indian Summer". Die ausgedehnten Wälder mit ihrer vielfältigen Mischung an Laubbäumen glühen in allen Farben.

Datum: 24.01.2022