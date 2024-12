Leben am Weissensee

Weissensee.

Quelle: ORF / ORF III

Dank seines weißlichen Untergrunds und seines kristallklaren Wassers entstehen hier bei richtigem Sonnenstand Farben wie in der Karibik. Gleichzeitig haben sich die Ufer des Weissensees durch sehr sanften Tourismus weitgehend original erhalten. Schwimmen, Tauchen und Campen sind hier die drei gängigsten Betätigungen für Besucher. Die Einheimischen pflegen die örtlichen Traditionen und wachen darüber, dass dieses Naturjuwel auch weiteren Generationen Freude bereiten wird.



Seit Ende der 1960er Jahre ziehen Gemeinde, Tourismus und Naturschutz an einem Strang. See und Ufer gelten als besonders schützenswert. Es wurde Bauland rückgewidmet, es gibt keine Durchzugsstraße. Das Ost-Ufer sieht heute noch so aus wie vor 1000 Jahren. 1970 ist der Weissensee mit seinem gesamten Umland zum Landschaftsschutzgebiet erklärt worden. Mit einer Fläche von 7,6 Hektar ist es das größte in Kärnten.