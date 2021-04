Dokumentation

Kleine Bahnen - große Gefühle

Immer häufiger werden in den Welten im Miniaturmaßstab Bahnstrecken abgebildet, wo der letzte Zug schon lange abgefahren ist. Gegenden, weitab vom hektischen Treiben der Metropolen. Zum Beispiel die Linie Dahme - Uckro in Brandenburg oder der Güterbahnhof Birnbaum-Ost in der Region Posen. Es werden aber auch Bahnen abgebildet, deren Vorbild noch täglich unter Dampf steht.

Datum: 01.05.2021