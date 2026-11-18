Dokumentation
Kitzbühel - Geschichte einer glamourösen Alpenstadt
Kitzbühel steht für seine wunderschöne Berglandschaft, erfolgreichen Tourismus und ist bekannt als Veranstalter des spektakulären, jährlichen Hahnenkamm-Rennens.
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Die Tiroler Stadtgemeinde feierte im Jahr 2021 ihr 750jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Regisseur Robert Altenburger dokumentiert den Wandel der Region in den letzten 100 Jahre.
Kitzbühel steht wie kaum eine andere Stadt für den Neuanfang und das Wirtschaftswunder der 1950er Jahre. Die erste touristische Glanzzeit Kitzbühels fand mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und dem Beginn des zweiten Weltkriegs ein jähes Ende. Doch die sportlichen Erfolge des "Kitzbüheler Wunderteams", rund um den dreifachen Olympiasieger Toni Sailer, verhalfen der Region nicht nur zu internationaler Bekanntheit, sondern auch zum Aufschwung in wirtschaftlicher Hinsicht. Die bereits 1929 eröffnete Bergbahn auf den Hahnenkamm, verhalf der Region nach dem Krieg wieder den Tourismus aufzubauen. Schon bald gewann Kitzbühel wieder seinen Status als Tourismusmetropole.
Die Region steht aber nicht nur für sportliche Großereignisse und Tourismus, sondern auch für bäuerliche Kulturlandschaft und Tradition. Zeitzeugen schildern die Entwicklung Kitzbühels in der Nachkriegszeit, der Besatzungszeit und in den Jahren des Wiederaufbaus des kulturellen, sportlichen und wirtschaftlichen Lebens.
Unterstützt durch neue Filmdokumente, Fotografien, Zeitungsausschnitte und die persönlichen Schilderungen der Menschen aus der Region kann sich der Betrachter ein Bild des Wandels Kitzbühels von damals bis in die Gegenwart machen.
Eine Dokumentation Robert Altenburger