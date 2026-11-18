Kitzbühel - Geschichte einer glamourösen Alpenstadt

Landwirtschaft in Kitzbühel anno dazumal

Quelle: ORF/Degn Film/Stadtarchiv Kitzbühel.

Kitzbühel steht wie kaum eine andere Stadt für den Neuanfang und das Wirtschaftswunder der 1950er Jahre. Die erste touristische Glanzzeit Kitzbühels fand mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und dem Beginn des zweiten Weltkriegs ein jähes Ende. Doch die sportlichen Erfolge des "Kitzbüheler Wunderteams", rund um den dreifachen Olympiasieger Toni Sailer, verhalfen der Region nicht nur zu internationaler Bekanntheit, sondern auch zum Aufschwung in wirtschaftlicher Hinsicht. Die bereits 1929 eröffnete Bergbahn auf den Hahnenkamm, verhalf der Region nach dem Krieg wieder den Tourismus aufzubauen. Schon bald gewann Kitzbühel wieder seinen Status als Tourismusmetropole.