Dokumentation

Inas Reisen - Dublin

"Dirty Old Town", diesen Song singt Moderatorin Ina Müller in Dublin nicht nur zusammen mit dem irischen Singer-Songwriter Gavin James, sie erkundet auch die irische Hauptstadt. Ob Guiness oder Whiskey, Gaelic Football oder Golfen, Schafe scheren oder Weben, Fische räuchern oder Rosen schneiden: Ina Müller probiert, probiert aus und hat jede Menge Spaß an Irlands hipper Hauptstadt. Eins steht am Ende fest: Dublin ist bunt, aber nicht dirty! Ina Müller ist wieder unterwegs. Auf ihren Entdeckungsreisen trifft sie Auswanderer und Einheimische, von denen sie auf typisch Müller'sche Art erfahren möchte, was den Flair der jeweiligen Stadt oder Gegend ausmacht, ob sie gegebenenfalls selbst dort leben wollte und was es alles Ungewöhnliches zu erleben gibt.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 28.11.2023