Der alte Dondok ist berühmt für seine Lederwaren - sein Wissen gibt er an die nächste Generation weiter

Quelle: ORF/Gernot Stadler Filmproduktion/Gernot Gleiss

Der Film lässt den Betrachter für kurze Zeit in die Lebenswelt der Nomaden eintauchen. Eine Lebenswelt, die sich schon bald nachhaltig verändern wird. "In der Mitte ein Feuer" ist somit auch eine einzigartige Momentaufnahme eines Volkes, das an einem Wendepunkt in seiner Geschichte angelangt ist.



Oder, wie Galsan Tschinag schreibt: "Das krummbeinige, milchsäurige und wundergläubige Nomadentum in der kahl-kargen asiatischen Steppe ist deine unwiederfindbare im Zeitenstaub versunkene Kindheit, greises Europa! Deine Altersbeschwerden stehen dem Nomadentum noch bevor."