Dokumentation

Gernstl unterwegs - In der Mitte Bayerns

In den letzten Jahren waren Franz Gernstl und sein Team im Ausland unterwegs und besuchten Exilbayern. Bei den meisten gab es Sehnsüchte, irgendwann in die Heimat zurückzukehren. Aber Sehnsucht wonach? Ist es die Landschaft, sind es Erinnerungen an die Kindheit? Oder ein Lebensgefühl? Um dies zu erforschen, treiben sich Franz Gernstl und sein Team nun wieder zu Hause herum - in der Mitte Bayerns, in Niederbayern und im Chiemgau.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 15.08.2020