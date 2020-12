Gernstl unterwegs in den Süden: Vom Zillertal zum Brenner

In Hall in Tirol entdeckt das Filmteam ein extravagantes Start-up-Unternehmen, das so gar nicht in die Gegend zu passen scheint: Daniel Flock und Markus Schreiner züchten "Tiroler Alpen-Garnelen". In wohltemperierten Salzwasserbecken wachsen die exotischen Krebstiere stressfrei und ohne Antibiotika heran und schmecken deshalb - kurz gebraten - deutlich besser als die handelsübliche Tiefkühlware.